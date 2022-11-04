Шторм «Налджи» на Филиппинах унёс жизни более 150 человек

Новости Филиппин. Более 150 человек погибли в результате шторма «Налджи», который обрушился на Филиппины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уничтожены 22 тысяч домов, значительная часть дорог, мостов и инфраструктуры.

В отдельных районах остаются проблемы со связью и водоснабжением. В городах действует режим бедствия. В связи с ударом стихии отменены занятия в школах, остановлена работа предприятий. Более миллиона человек эвакуированы в специальные центры и пока не могут вернуться домой. Всего же «Налджи»затронул более 4 миллионов филиппинцев.