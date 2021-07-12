Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити

Новости Гаити. Новые подробности в деле об убийстве президента Гаити. Задержан предполагаемый координатор операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина – гражданин Гаити. Он поддерживал контакты с венесуэльскими компаниями, которые специализируются на безопасности и базируются в США. Задержанного считают одним из разработчиков плана убийства. Ранее были арестованы 17 участников преступной группы.

Под подозрение попали также охранники и руководители службы безопасности президента. В полиции полагают, что кто-то из них мог быть связан с наемниками.