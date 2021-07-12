Прямой эфир

Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити

12 июля 2021 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гаити. Новые подробности в деле об убийстве президента Гаити. Задержан предполагаемый координатор операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити-1

Мужчина – гражданин Гаити. Он поддерживал контакты с венесуэльскими компаниями, которые специализируются на безопасности и базируются в США. Задержанного считают одним из разработчиков плана убийства. Ранее были арестованы 17 участников преступной группы.

Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити-4

Под подозрение попали также охранники и руководители службы безопасности президента. В полиции полагают, что кто-то из них мог быть связан с наемниками.

Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити-7

Напомним, глава Гаити Жовенель Моиз погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию ночью 7 июля. Его супруга получила ранения. В стране сейчас действует военное положение.

# Убийство # Жовенель Моиз # Мартина Моиз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и начал стрелять в людей
12 июля 2021 09:35

В США мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и начал стрелять в людей

На Кубе начались антиправительственные протесты. Власти убеждены, что акциями управляют из-за рубежа
12 июля 2021 09:19

На Кубе начались антиправительственные протесты. Власти убеждены, что акциями управляют из-за рубежа

Убийство президента Гаити и отказ ЕС финансировать стену в Литве. Дайджест «Их нравы»
11 июля 2021 17:22

Убийство президента Гаити и отказ ЕС финансировать стену в Литве. Дайджест «Их нравы»