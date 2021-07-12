В США мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и начал стрелять в людей

Новости США. Очередная стрельба в США. В Джорджии мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и открыл огонь по людям. В результате инцидента четыре человека получили ранения и травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Очередная стрельба в США. В Джорджии мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и открыл огонь по людям. В результате инцидента четыре человека получили ранения и травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подозреваемый задержан. Выяснилось, что сотрудники заведения попросили мужчину уйти, поскольку тот был сильно пьян. Американец покинул здание, однако вскоре вернулся с оружием в руках.
Еще один случай стрельбы произошел в Техасе. Погиб человек, пятеро получили ранения. Все произошло в пустыне недалеко от города Эль-Пасо, популярном среди местных жителей месте. Кто стоит за атакой, пока неясно. Подозреваемых ищут.