В США мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и начал стрелять в людей

Новости США. Очередная стрельба в США. В Джорджии мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и открыл огонь по людям. В результате инцидента четыре человека получили ранения и травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что сотрудники заведения попросили мужчину уйти, поскольку тот был сильно пьян. Американец покинул здание, однако вскоре вернулся с оружием в руках.