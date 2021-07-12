Президент Кубы о протестах: «Будет революционный ответ. Мы призываем всех революционеров страны, всех коммунистов выйти на улицы»

Новости Кубы. Кубу охватили антиправительственные протесты. Тысячи жителей вышли на улицы восьми городов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недовольство демонстрантов вызвано пандемией и действиями властей в борьбе с инфекцией. Экономическая ситуация на острове ухудшилась. Наблюдается нехватка продовольствия и лекарств. Среди прочего активисты требуют доступа к вакцинам от коронавируса, а также свободных выборов. Власти страны, в свою очередь, убеждены, что акциями управляют из-за рубежа. А именно – из США. Чтобы противостоять провокациям, президент призвал сторонников власти выходить на улицы.

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:

Мы не собираемся признавать, что любой контрреволюционный наемник, проданный правительству Соединенных Штатов, проданный империи, получая деньги от агентств, позволяя себе увлечься всеми этими стратегиями идеологической подрывной деятельности, спровоцирует дестабилизацию в нашей стране. Будет революционный ответ. Мы призываем всех революционеров страны, всех коммунистов выйти на улицы в любом из мест, где будут происходить эти провокации. Сегодня, впредь и в последующие дни.