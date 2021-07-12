Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • В мире
  • Президент Кубы о протестах: «Будет революционный ответ. Мы призываем всех революционеров страны, всех коммунистов выйти на улицы»

Президент Кубы о протестах: «Будет революционный ответ. Мы призываем всех революционеров страны, всех коммунистов выйти на улицы»

12 июля 2021 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Кубы. Кубу охватили антиправительственные протесты. Тысячи жителей вышли на улицы восьми городов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство демонстрантов вызвано пандемией и действиями властей в борьбе с инфекцией. Экономическая ситуация на острове ухудшилась. Наблюдается нехватка продовольствия и лекарств. Среди прочего активисты требуют доступа к вакцинам от коронавируса, а также свободных выборов. Власти страны, в свою очередь, убеждены, что акциями управляют из-за рубежа. А именно – из США. Чтобы противостоять провокациям, президент призвал сторонников власти выходить на улицы.

Президент Кубы о протестах: «Будет революционный ответ. Мы призываем всех революционеров страны, всех коммунистов выйти на улицы»-1

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:
Мы не собираемся признавать, что любой контрреволюционный наемник, проданный правительству Соединенных Штатов, проданный империи, получая деньги от агентств, позволяя себе увлечься всеми этими стратегиями идеологической подрывной деятельности, спровоцирует дестабилизацию в нашей стране. Будет революционный ответ. Мы призываем всех революционеров страны, всех коммунистов выйти на улицы в любом из мест, где будут происходить эти провокации. Сегодня, впредь и в последующие дни.

Президент Кубы о протестах: «Будет революционный ответ. Мы призываем всех революционеров страны, всех коммунистов выйти на улицы»-4

Мигель Диас-Канель обвинил в финансировании протестов в своей стране США. По его словам, среди участников демонстраций есть люди, получающие деньги от Штатов за разжигание протестов. На Кубе объявлен режим чрезвычайного положения. В столицу введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. Поступают первые сообщения о стычках и задержаниях.

# Акции протеста # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити
12 июля 2021 09:47

Задержан предполагаемый координатор операции убийства президента Гаити

В США мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и начал стрелять в людей
12 июля 2021 09:35

В США мужчина на автомобиле протаранил здание одного из клубов и начал стрелять в людей

На Кубе начались антиправительственные протесты. Власти убеждены, что акциями управляют из-за рубежа
12 июля 2021 09:19

На Кубе начались антиправительственные протесты. Власти убеждены, что акциями управляют из-за рубежа