На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца

Что бывает, когда между властью и народом нарушен диалог, можно видеть на примере многих европейских государств. Накануне по всей Франции прошли массовые протесты. Число участников в сумме достигало 200 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жарче всего было в Париже. Тысячи людей организовали сразу несколько митингов. Поводов для недовольства у французов немало. Одни выступали против социальной чистки, то есть ликвидации лагерей мигрантов, другие требовали улучшения условий труда.

Представителей различных отраслей объединила демонстрация против предстоящей Олимпиады. Они даже сожгли главный символ Игр – олимпийские кольца. Некоторые из активистов были настроены агрессивно: они били витрины и поджигали мусорные баки. Вмешаться в происходящее пришлось полиции.