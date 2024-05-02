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На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца

02 мая 2024 07:50
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Что бывает, когда между властью и народом нарушен диалог, можно видеть на примере многих европейских государств. Накануне по всей Франции прошли массовые протесты. Число участников в сумме достигало 200 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца-1

Жарче всего было в Париже. Тысячи людей организовали сразу несколько митингов. Поводов для недовольства у французов немало. Одни выступали против социальной чистки, то есть ликвидации лагерей мигрантов, другие требовали улучшения условий труда.

На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца-4

Представителей различных отраслей объединила демонстрация против предстоящей Олимпиады. Они даже сожгли главный символ Игр – олимпийские кольца. Некоторые из активистов были настроены агрессивно: они били витрины и поджигали мусорные баки. Вмешаться в происходящее пришлось полиции.

На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца-7

Правоохранители демократической Франции разгоняли демонстрантов всеми возможными способами. Применяли водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые дубинки. Десятки человек задержаны. Сообщается о пострадавших среди протестующих и полицейских.

# Акции протеста # Новости Франции

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