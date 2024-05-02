Технологические компании США массово сокращают сотрудников

США накрыла волна сокращений. Американские техногиганты массово увольняют сотрудников в попытке уменьшить свои расходы. Все дело в том, что руководство компаний опасается очередного витка рецессии мировой экономики и стремится предупредить возможную проблему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате работы лишились уже около 120 тысяч сотрудников IT-отрасли. Столько специалистов остались без средств к существованию с начала этого года. Больше всего увольнений было в марте. Тогда под сокращения попали свыше 90 тысяч человек. Это специалисты почти 300 технологических компаний. Неопределенность относительно перспектив мировой экономики усиливается из-за напряженности в мире. В связи с этим компании США вынуждены пересматривать свои финансовые возможности.