Впервые за 4 года Боруссия обыграла ПСЖ в Дортмунде

«Боруссия» из Дортмунда победила «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Гол забил футболист Никлас Фюллькруг. Об этом пишет РИА Новости.

Травму получил защитник ПСЖ Люка Эрнандес, вместо которого вышел Лукас Беральдо. Благодаря этой встрече немцы заняли второе место в турнирной таблице коэффициентов УЕФА и обеспечили себе дополнительную путевку в Лигу чемпионов следующего сезона.

Теперь пять клубов Бундеслиги примут участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Англия и Франция потеряли свои шансы на второе место. Ответная игра пройдет в Париже 7 мая.