Прямой эфир

Впервые за 4 года Боруссия обыграла ПСЖ в Дортмунде

02 мая 2024 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Боруссия» из Дортмунда победила «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Гол забил футболист Никлас Фюллькруг. Об этом пишет РИА Новости.

Травму получил защитник ПСЖ Люка Эрнандес, вместо которого вышел Лукас Беральдо. Благодаря этой встрече немцы заняли второе место в турнирной таблице коэффициентов УЕФА и обеспечили себе дополнительную путевку в Лигу чемпионов следующего сезона. 

Теперь пять клубов Бундеслиги примут участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Англия и Франция потеряли свои шансы на второе место. Ответная игра пройдет в Париже 7 мая.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Технологические компании США массово сокращают сотрудников
02 мая 2024 07:43

Технологические компании США массово сокращают сотрудников

Жара в Бангладеш стала причиной гибели 80 человек
02 мая 2024 07:38

Жара в Бангладеш стала причиной гибели 80 человек

После взрыва самодельной бомбы в Париже пострадали полицейские
02 мая 2024 07:36

После взрыва самодельной бомбы в Париже пострадали полицейские

Количество погибших в результате обрушения моста в Китае возросло до 36 человек
02 мая 2024 07:33

Количество погибших в результате обрушения моста в Китае возросло до 36 человек

Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа
02 мая 2024 07:32

Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа

Российские системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников за ночь
02 мая 2024 07:26

Российские системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников за ночь

Протестующие в Тбилиси забросили в здание парламента дымовые шашки
02 мая 2024 07:17

Протестующие в Тбилиси забросили в здание парламента дымовые шашки

В Индии эвакуировали более 60 школ из-за сообщений о минировании
02 мая 2024 06:41

В Индии эвакуировали более 60 школ из-за сообщений о минировании

На юге Китая обрушилось около 20 метров дороги. Есть погибшие
02 мая 2024 06:27

На юге Китая обрушилось около 20 метров дороги. Есть погибшие

Азарёнок: в КНДР сохранилась коммунистическая искренность, яростность идеологии, понимание своего места в мире
01 мая 2024 20:13

Азарёнок: в КНДР сохранилась коммунистическая искренность, яростность идеологии, понимание своего места в мире

Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга
01 мая 2024 16:45

Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга

«Это не наша война». Поляки призывают правительство отказаться от поставок оружия Киеву
01 мая 2024 16:45

«Это не наша война». Поляки призывают правительство отказаться от поставок оружия Киеву