Жара в Бангладеш стала причиной гибели 80 человек

Жара в Бангладеш. Ежедневно в стране отмечается новый температурный рекорд. За последние 10 дней из-за этого погибли 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство образования и родители учеников расходятся во мнениях, нужно ли, чтобы учебные заведения оставались открытыми. Люди требуют от чиновников продолжения онлайн-занятий, как это было во время пандемии. Тем временем всего за один день в разных частях страны из-за теплового удара погибли по меньшей мере три учителя. Заболевают сотни студентов. 30 апреля температура в Бангладеш побила 36-летний рекорд, превысив 43 градуса в различных районах, включая столицу.