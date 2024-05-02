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Жара в Бангладеш стала причиной гибели 80 человек

02 мая 2024 07:38
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Жара в Бангладеш. Ежедневно в стране отмечается новый температурный рекорд. За последние 10 дней из-за этого погибли 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара в Бангладеш стала причиной гибели 80 человек-1

Министерство образования и родители учеников расходятся во мнениях, нужно ли, чтобы учебные заведения оставались открытыми. Люди требуют от чиновников продолжения онлайн-занятий, как это было во время пандемии. Тем временем всего за один день в разных частях страны из-за теплового удара погибли по меньшей мере три учителя. Заболевают сотни студентов. 30 апреля температура в Бангладеш побила 36-летний рекорд, превысив 43 градуса в различных районах, включая столицу.

# Природные катаклизмы

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