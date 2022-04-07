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На чрезвычайной спецсессии ООН Россию могут исключить из Совета по правам человека

07 апреля 2022 07:01
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В Нью-Йорке 7 апреля состоится чрезвычайная спецсессия Генеральной ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Определения «чрезвычайная» и «специальная», похоже, связано с повесткой дня.

На чрезвычайной спецсессии ООН Россию могут исключить из Совета по правам человека-1

Организация Объединенных Наций проведет голосование по вопросу участия, а вернее неучастия России в Совете по правам человека. Как стало известно, основным автором проекта является Латвия, которую горячо поддержала и Канада. По мнению авторов этой инициативы, Российская Федерация не может находиться в Совете по правам человека из-за якобы имевших место нарушений, которые совершили российские военные в Украине в ходе спецоперации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу крайне опасной затеей, которая не поможет переговорам между Москвой и Киевом.

# Международная политика # Василий Небензя # Фотофакт

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