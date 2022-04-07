На чрезвычайной спецсессии ООН Россию могут исключить из Совета по правам человека

Организация Объединенных Наций проведет голосование по вопросу участия, а вернее неучастия России в Совете по правам человека. Как стало известно, основным автором проекта является Латвия, которую горячо поддержала и Канада. По мнению авторов этой инициативы, Российская Федерация не может находиться в Совете по правам человека из-за якобы имевших место нарушений, которые совершили российские военные в Украине в ходе спецоперации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу крайне опасной затеей, которая не поможет переговорам между Москвой и Киевом.