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На акциях протеста в Тбилиси пострадало более 100 сотрудников МВД

02 декабря 2024 07:09
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Более 100 правоохранителей пострадали в последние дни в Тбилиси из-за действий участников акций протеста, в том числе более 20 – за минувшую ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На акциях протеста в Тбилиси пострадало более 100 сотрудников МВД-2

Волна антиправительственных демонстраций в Грузии вспыхнула 28 ноября. Акции протеста начинались вечером и продолжались всю ночь до разгона толпы спецназом на рассвете. В силовиков летят различные предметы и пиротехника. В ответ они применяют спецсредства, в том числе водометы и перцовый газ. Полиция задержала более 200 человек.

# Международная политика # Протесты

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