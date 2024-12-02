На акциях протеста в Тбилиси пострадало более 100 сотрудников МВД

Более 100 правоохранителей пострадали в последние дни в Тбилиси из-за действий участников акций протеста, в том числе более 20 – за минувшую ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 100 правоохранителей пострадали в последние дни в Тбилиси из-за действий участников акций протеста, в том числе более 20 – за минувшую ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Волна антиправительственных демонстраций в Грузии вспыхнула 28 ноября. Акции протеста начинались вечером и продолжались всю ночь до разгона толпы спецназом на рассвете. В силовиков летят различные предметы и пиротехника. В ответ они применяют спецсредства, в том числе водометы и перцовый газ. Полиция задержала более 200 человек.