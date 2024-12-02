Норвегия создала центр подготовки морского десанта НАТО в Арктике

Норвегия создала центр подготовки морского десанта НАТО на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это очередной шаг по усилению своих границ с Россией.
Норвегия создала центр подготовки морского десанта НАТО на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это очередной шаг по усилению своих границ с Россией.
Уточняется, что центр разместился за полярным кругом и ориентирован на подготовку контингентов США, Британии и Нидерландов. Отметим, у Норвегии отсутствуют собственные десантные войска, однако некоторые из ее спецподразделений находятся в этом регионе.