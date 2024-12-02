Норвегия создала центр подготовки морского десанта НАТО в Арктике

Греческий аналитик: Европа окажется между Трампом и популистами

«И уже мы поддерживаем ситуацию, что нужно перестать поставлять все деньги и вооружение Украине, с одной стороны. С другой стороны, говорится о том, что нужно восстановить отношения с Россией».