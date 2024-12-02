Население Латвии в регионах может сократиться почти на половину

Пока европейские власти заняты вопросами милитаризации, их страны продолжают не только впадать в экономические депрессии, но и вымирать. По подсчетам Евростата, население Латвии в перспективе может сократиться практически на половину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что за следующие 20 лет больше всего пострадают отдаленные от столицы районы. Там ожидается уменьшение жителей как минимум на треть. Согласно оценкам экспертов, такая тенденция вызвана не только отсутствием работы и социальных услуг, но и массовым оттоком молодежи. В Брюсселе подсчитали, что в целом сельское население Латвии будет сокращаться на 8 % в год.