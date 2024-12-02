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Население Латвии в регионах может сократиться почти на половину

02 декабря 2024 06:45
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Пока европейские власти заняты вопросами милитаризации, их страны продолжают не только впадать в экономические депрессии, но и вымирать. По подсчетам Евростата, население Латвии в перспективе может сократиться практически на половину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Население Латвии в регионах может сократиться почти на половину-2

Предполагается, что за следующие 20 лет больше всего пострадают отдаленные от столицы районы. Там ожидается уменьшение жителей как минимум на треть. Согласно оценкам экспертов, такая тенденция вызвана не только отсутствием работы и социальных услуг, но и массовым оттоком молодежи. В Брюсселе подсчитали, что в целом сельское население Латвии будет сокращаться на 8 % в год.

# Международная политика # Латвия

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