На 95 году ушёл из жизни 41 президент США Джордж Буш-старший

Новости США. Вечером 30 ноября (утром 1 декабря по мск) на 95 году жизни скончался 41 президент США Джордж Буш. Как сообщает The Washington Post, при необходимости Буш-старший был способен принимать жёсткие меры, однако его главные достижения были получены путём переговоров. О смерти 41 президента США также сообщили его представитель Джим Макграт и Буш-младший. «Джеб, Нейл, Марвин, Доро и я с грустью сообщаем, что после 94 замечательных лет умер наш дорогой отец. Джордж Буш был человеком решительного характера, а также лучшим отцом, которого могут пожелать сын или дочь», – сказал сын Буша-старшего.

Фото: twitter.com/jgm41

Джордж Герберт Уокер Буш родился в семье сенатора и банкира 12 июня 1924 года в городе Милтон, штат Массачусетс. С 1936 года будущий 41 президент США посещал элитную частную школу – Академию Филлипса. Уже в юном возрасте он выделялся лидерскими качествами, став президентом старших классов, секретарём студсовета, капитаном спортивных команд по бейсболу и футболу. Джордж хорошо учился и редактировал школьную газету. Когда США вступили во Вторую мировую войну после нападения Японии 7 декабря 1941 года на Перл-Харбор, Буш решил пойти служить в ВМС США. В начале 1942 года он стал самым молодым морским лётчиком. Кстати, в то время Джордж был худощав, за что получил прозвище «Кожа».

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Одним из запоминающихся моментов его службы стала бомбардировка 2 сентября 1944 года. Самолёт Буша был подбит, но он сбросил бомбы, после чего выпрыгнул с парашютом. Молодой солдат 4 часа находился на надувном плоту, пока над ним кружили несколько защищавших его истребителей. Позже за Джорджем приплыла подводная лодка. Женился будущий 41 президент США ещё во время войны – 6 января 1945 года. После свадьбы и демобилизации Буш поступил в Йельский университет, окончив его за 2,5 года. Далее Джордж создал нефтяной бизнес, стал миллионером и начал заниматься политикой.

Фото: Daily Mail

С 1981 по 1989 года Буш-старший занимал должность вице-президента, а с 1989 по 1993 года являлся действующим президентом США. Поскольку во время его правления в стране была сложная экономическая обстановка, избиратели не проголосовали за 41 президента США ещё раз.

Фото: The LIFE Image Collection / Getty

После оставления должности лидера страны Джордж ушёл из большой политики, принялся писать мемуары и коллекционировать носки.

Фото: twitter.com/jgm41