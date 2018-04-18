На 93 году жизни скончалась бывшая «первая леди США» Барбара Буш
Новости США. В возрасте 92 лет не стало Барбары Буш – супруги экс-президента США Джорджа Буша-старшего и матери экс-президента Джорджа Буша-младшего.
Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего президента Джим Макграт.
Барбары Буш не стало 17 апреля. Она страдала хронической обструктивной болезнью легких и сердечной недостаточностью последние несколько лет.
Свои соболезнования семье Буш выразил президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.
«Барбару Буш будут помнить долго за преданность своей стране и семье, которым она верно служила».
По словам экс-президента Барака Обамы и его супруги Мишель, жизнь экс-первой леди была примером порядочности и скромности, а это лучшие проявления Американского духа.
Барбара вышла замуж за Джорджа Буша-старшего в 1945 году.
В январе 1989 года Барбара Буш стала первой леди. Ее муж выиграл выборы и стал 41 президентом США. Сын супругов – Джордж Буш-младший стал 43 американским лидером.
У четы Буш – пятеро детей, семнадцать внуков и семь правнуков.
Барбара Буш – вторая женщина в истории США, которая присутствовала на инаугурации и мужа, и сына.