На 93 году жизни скончалась бывшая «первая леди США» Барбара Буш

Новости США. В возрасте 92 лет не стало Барбары Буш – супруги экс-президента США Джорджа Буша-старшего и матери экс-президента Джорджа Буша-младшего. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего президента Джим Макграт. Барбары Буш не стало 17 апреля. Она страдала хронической обструктивной болезнью легких и сердечной недостаточностью последние несколько лет.

Барбара Буш с мужем

Свои соболезнования семье Буш выразил президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания. «Барбару Буш будут помнить долго за преданность своей стране и семье, которым она верно служила». По словам экс-президента Барака Обамы и его супруги Мишель, жизнь экс-первой леди была примером порядочности и скромности, а это лучшие проявления Американского духа.

Барбара Буш с сыном