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На 93 году жизни скончалась бывшая «первая леди США» Барбара Буш

18 апреля 2018 07:54
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Новости США. В возрасте 92 лет не стало Барбары Буш – супруги экс-президента США Джорджа Буша-старшего и матери экс-президента Джорджа Буша-младшего.

Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего президента Джим Макграт.

Барбары Буш не стало 17 апреля. Она страдала хронической обструктивной болезнью легких и сердечной недостаточностью последние несколько лет.

На 93 году жизни скончалась бывшая «первая леди США» Барбара Буш-1

Барбара Буш с мужем

Свои соболезнования семье Буш выразил президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.

«Барбару Буш будут помнить долго за преданность своей стране и семье, которым она верно служила».

По словам экс-президента Барака Обамы и его супруги Мишель, жизнь экс-первой леди была примером порядочности и скромности, а это лучшие проявления Американского духа.

На 93 году жизни скончалась бывшая «первая леди США» Барбара Буш-4

Барбара Буш с сыном

Барбара вышла замуж за Джорджа Буша-старшего в 1945 году.

В январе 1989 года Барбара Буш стала первой леди. Ее муж выиграл выборы и стал 41 президентом США. Сын супругов – Джордж Буш-младший стал 43 американским лидером.

У четы Буш – пятеро детей, семнадцать внуков и семь правнуков.

Барбара Буш – вторая женщина в истории  США, которая присутствовала на инаугурации и мужа, и сына.

# Фотофакт # Некролог # Джордж Буш-старший # Барбара Буш

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