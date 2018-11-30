Тонет турецкий курорт Бодрум: людей эвакуируют на лодках

Новости Турции. Популярный среди туристов турецкий город Бодрум уходит под воду. Автомобильное движение полностью парализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники экстренных служб эвакуируют жителей из затопленных зданий на лодках и в ковшах спецтехники. Прогнозы синоптиков оставляют желать лучшего: дожди не прекратятся еще несколько дней.