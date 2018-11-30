Прямой эфир

Тонет турецкий курорт Бодрум: людей эвакуируют на лодках

30 ноября 2018 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Популярный среди туристов турецкий город Бодрум уходит под воду. Автомобильное движение полностью парализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонет турецкий курорт Бодрум: людей эвакуируют на лодках-1

Сильнейшие потоки воды смывают целые колонны припаркованных машин. Закрыты кафе, магазины и социальные объекты.

Тонет турецкий курорт Бодрум: людей эвакуируют на лодках-4

Сотрудники экстренных служб эвакуируют жителей из затопленных зданий на лодках и в ковшах спецтехники. Прогнозы синоптиков оставляют желать лучшего: дожди не прекратятся еще несколько дней.

Тонет турецкий курорт Бодрум: людей эвакуируют на лодках-7

Тонет турецкий курорт Бодрум: людей эвакуируют на лодках-9

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире
30 ноября 2018 12:06

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

Украина ограничила въезд в страну для граждан России
30 ноября 2018 11:00

Украина ограничила въезд в страну для граждан России

Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на форуме
30 ноября 2018 08:44

Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на форуме