В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

Новости Германии. Одна из старейших рождественских ярмарок Европы открылась в немецком Дрездене. В 2018 году она распахнула свои двери для посетителей уже в 584 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Одна из старейших рождественских ярмарок Европы открылась в немецком Дрездене. В 2018 году она распахнула свои двери для посетителей уже в 584 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь жители и гости города могут попробовать традиционные праздничные сладости, согреться чашкой какао, полюбоваться на знаменитую пирамиду с деревянными куклами и, конечно, приобрести рождественские сувениры.
Насладиться атмосферой праздника в Дрездене едут сотни туристов. Работать ярмарка будет до 24 декабря. В течение нескольких недель здесь ожидают несколько миллионов гостей.