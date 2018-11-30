В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

Новости Германии. Одна из старейших рождественских ярмарок Европы открылась в немецком Дрездене. В 2018 году она распахнула свои двери для посетителей уже в 584 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь жители и гости города могут попробовать традиционные праздничные сладости, согреться чашкой какао, полюбоваться на знаменитую пирамиду с деревянными куклами и, конечно, приобрести рождественские сувениры.