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В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

30 ноября 2018 12:06
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Новости Германии. Одна из старейших рождественских ярмарок Европы открылась в немецком Дрездене. В 2018 году она распахнула свои двери для посетителей уже в 584 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире-1

Здесь жители и гости города могут попробовать традиционные праздничные сладости, согреться чашкой какао, полюбоваться на знаменитую пирамиду с деревянными куклами и, конечно, приобрести рождественские сувениры.

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире-4

Насладиться атмосферой праздника в Дрездене едут сотни туристов. Работать ярмарка будет до 24 декабря. В течение нескольких недель здесь ожидают несколько миллионов гостей.

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире-7

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире-9

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире-11

# Новый год # Фотофакт

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