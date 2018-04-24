Прямой эфир

Экс-президент США попал в больницу на следующий день после похорон супруги

24 апреля 2018 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 22 апреля Джордж Буш-старший был доставлен в больницу из-за инфекции. Об этом сообщил официальный представитель семьи Буш Джим Макграт.  

«Вчера утром Президент Буш был принят в Хьюстонскую методистскую больницу после попадания в его кровь инфекции. Он реагирует на лечение и идёт на поправку», – сообщается на странице Макграта в Twitter.  

93-летний Джордж Буш был госпитализирован в воскресенье, на следующий день после похорон его 92-летней жены. Супруги поженились в 1945 году, после чего прожили в браке 73 года.  

Буш-старший занимал пост 41 президента США в 1989-1993 годах. Также он является отцом 43 президента страны, Джорджа Буша-младшего, который был на посту с 2001 по 2009 годы.  

На прошлой неделе на 93 году жизни скончалась Барбара Буш. 

Она страдала хронической обструктивной болезнью лёгких и сердечной недостаточностью – подробности здесь.  

# США # Джордж Буш-старший # Барбара Буш # Джим Макграт # Джордж Буш-младший

Другие новости рубрики

Все новости
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто. Число жертв выросло до 10
24 апреля 2018 07:31

Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто. Число жертв выросло до 10

Искусство на стенах зданий. Фестиваль уличных художников прошёл в Марокко
24 апреля 2018 07:18

Искусство на стенах зданий. Фестиваль уличных художников прошёл в Марокко

Крутые виражи над морем. Во Франции впервые в истории прошёл этап Чемпионата мира по авиагонкам
24 апреля 2018 07:07

Крутые виражи над морем. Во Франции впервые в истории прошёл этап Чемпионата мира по авиагонкам