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На 7,5% за год выросли цены на продукты в Германии

12 октября 2023 10:47
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В Германии продолжают дорожать продукты питания. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 7,5% за год выросли цены на продукты в Германии-1

Согласно его данным, за год цены на них в среднем выросли на 7,5 %. На 12 % стал дороже хлеб, более чем на 15 % – сахар. Только за месяц стоимость фруктов и овощей выросла на полтора процента, а топлива – более чем на 2 %. Кроме того, по данным ведомства, электроэнергия стала на 11 % дороже, чем в 2022-м.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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