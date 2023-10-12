На 7,5% за год выросли цены на продукты в Германии

Согласно его данным, за год цены на них в среднем выросли на 7,5 %. На 12 % стал дороже хлеб, более чем на 15 % – сахар. Только за месяц стоимость фруктов и овощей выросла на полтора процента, а топлива – более чем на 2 %. Кроме того, по данным ведомства, электроэнергия стала на 11 % дороже, чем в 2022-м.