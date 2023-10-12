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Израиль назвал условия снятия блокады с сектора Газа – освободить всех захваченных заложников

12 октября 2023 10:40
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Сигналы воздушной тревоги стали звучать уже по всему Израилю. Как заявили представители движения ХАМАС, они нанесли ракетный удар по Тель-Авиву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль назвал условия снятия блокады с сектора Газа – освободить всех захваченных заложников-1

Израильские военные сообщили, что больше не будут объявлять о количестве перехваченных системами ПВО «Железный купол» палестинских ракет, так как эта информация поможет противнику. ЦАХАЛ продолжает наносить массированные удары по сектору Газа. И несколько часов назад власти Израиля назвали условия, при которых будет снята его блокада. Туда не возобновятся поставки топлива, воды и электроэнергии пока не будут освобождены все захваченные израильские заложники. Это, предположительно, не менее 150 человек. Израиль продолжает стягивать к границам армейские подразделения. Более 300 тысяч военных, бронетехника и артиллерия уже находятся вблизи Газы. Опасаясь атаки с севера, Минобороны размещает резервистов на границе с Ливаном. 

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# Международная политика # Фотофакт

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