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Лукашенко направил приветствие участникам форума «История для будущего. Россия и Беларусь»

12 октября 2023 10:39
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Эффективная площадка для диалога по вопросам продвижения аргументированной исторической правды в общественном сознании. Так назвал Президент Беларуси международный форум «История для будущего. Россия и Беларусь» в приветствии, направленном в адрес его участников и гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил приветствие участникам форума «История для будущего. Россия и Беларусь»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши страны сообща отстаивают национальную идентичность и хранят память предков, несмотря на откровенные и ничем не прикрытые попытки навязать нам чуждые идеалы и ценности. Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода. Изобличение недостоверных фактов, восполнение неизвестных и осмысление спорных страниц общей летописи, массовая просветительская работа главные задачи для патриотических сил, а также научного, культурного и медиасообществ двух стран.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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