В Венгрии перевозивший нелегальных мигрантов автомобиль врезался в дерево, сбегая от проверки

Как выяснилось, машина с французскими номерами была заполнена нелегальными мигрантами. Ее водитель, предположительно контрабандист, отказался останавливаться для проверки и попытался скрыться. Однако не справился с управлением и врезался в дерево. В полиции не уточнили, сколько точно мигрантов было в машине. Венгрия высылает нелегалов обратно в Сербию, которая не входит в ЕС, но они все равно пытаются любыми способами прорваться через границу. И многие делают это с помощью банд контрабандистов.