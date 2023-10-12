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В Венгрии перевозивший нелегальных мигрантов автомобиль врезался в дерево, сбегая от проверки

12 октября 2023 10:42
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Новости Венгрии. Два человека погибли и шестеро получили ранения в ДТП на юге Венгрии, недалеко от сербской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии перевозивший нелегальных мигрантов автомобиль врезался в дерево, сбегая от проверки-1

Как выяснилось, машина с французскими номерами была заполнена нелегальными мигрантами. Ее водитель, предположительно контрабандист, отказался останавливаться для проверки и попытался скрыться. Однако не справился с управлением и врезался в дерево. В полиции не уточнили, сколько точно мигрантов было в машине. Венгрия высылает нелегалов обратно в Сербию, которая не входит в ЕС, но они все равно пытаются любыми способами прорваться через границу. И многие делают это с помощью банд контрабандистов.

# ДТП # Новости Венгрии # Фотофакт

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