Новости Чехии. В Чехии почти вдвое вырос уровень бедности. По данным статистического управления, количество людей с низкими доходами за год выросло с 9 % до 16 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно исследованиям, каждая шестая чешская семья находится на грани нищеты. А у 16 % накопленных сбережений хватит всего лишь на месяц.

Больше всего страдают пенсионеры. Около 43 % из них уже находятся за чертой бедности. Это происходит из-за того, что в стране стремительно дорожает жилье, коммунальные услуги и продукты питания. Растет число людей, которые вынуждены сократить свои расходы и перейти в режим жесткой экономии. По данным статистики, за год их количество увеличилось с 13 % до 17 %.