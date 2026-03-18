Доллар и евро продолжили рост, а российский рубль стал дешевле

Доллар США, евро и китайский юань поднялись в цене. Об этом свидетельствуют итоги торгов 18 марта.

Согласно данным на интернет-портале Белорусской валютно-фондовой биржи, значительный прирост стоимости наблюдается у евро – плюс 1,70%. 1 евро оценивается в 3,4464 рубля. Китайский юань подорожал на 1,41%, и теперь 10 юаней стоят 4,4072 рубля. Американская валюта прибавила 1,19%, достигнув 2,9946 рубля за 1 доллар. Стоимость российского рубля в тоже время снизилась на 0,37% до 3,6458 белорусских рубля за 100 единиц.

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