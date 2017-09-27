«Мы общались на одном языке»: Дмитрий Нагиев о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве

Новости России. Дмитрий Нагиев – главный герой сериала «Физрук» прокомментировал трагическую смерть 18-летнего актера и коллеги по съемочной площадке Егора Клинаева. Дмитрий Нагиев сообщил в интервью сайту телеканала «Звезда», что новость о смерти Егора Клинаева стала для него ужасным потрясением. С молодым коллегой Нагиев снимался долго и много, у них было большое количество совместных съемочных дней. По словам Нагиева, у погибшего было отличное чувство юмора и будущее в актерской профессии.

Фото: instagram.com/klinaev_egor

Дмитрий Нагиев:

Мы с ним много разговаривали, во время перестановок света часто сидели вместе, я давал ему неловкие советы по актерскому мастерству. Он настолько мастерски это слушал. Мы с ним общались на одном языке, что происходит далеко нечасто. Я эту новость воспринимаю как личную трагедию.

Фото: instagram.com/klinaev_egor