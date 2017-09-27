Вышел, смотрю – зарево над объектом: очевидцы о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Виннице

По факту взрывов на военном объекте в Калиновке возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, военные эксперты и саперы. В связи с экстренной ситуацией президент Украины созвал военный кабинет.

Всего по этой же причине в обход пустили порядка 50 пассажирских составов.

Новости Беларуси. Поезд «Минск–Одесса» из-за пожара на складах боеприпасов в Винницкой области Украины опаздывает на 10 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот так военные в винницкой Калиновке пережидают опасность. Над головой свистят не пули – снаряды. Пожар на крупнейшем оружейном складе региона полыхает с минувшей ночи, и хотя сейчас потерял масштаб (снаряды взрываются уже не десятками в час, а всего лишь по несколько, но и те – шальные) смертоносными бумерангами залетают в населенные пункты. Водителю этого авто повезло, что разнесло не салон.

На горящем арсенале хранилось порядка 188 тысяч тонн боеприпасов, в том числе «Смерч», «Ураган» и «Град».

Части снарядов лежат прямо на дорогах, возле домов и даже во дворах. Несколько жилых зданий загорелись, от некоторых из них мало что осталось. Оставшиеся без жилья люди переживают, куда идти: совсем скоро – холода.

Безопасности ради в населенных пунктах отключено электричество и газоснабжение.

Очевидец:

К нам прибежали и сказали, что склады взрываются в Ольховой. И люди начали собираться и выезжать, кто на чем. Вышел, смотрю – зарево над объектом. И все время разлетаются в разные стороны.