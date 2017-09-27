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Британский магнат купил на аукционе алмаз «Наш свет» размером с кулак

27 сентября 2017 13:09
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Новости Канады. Алмаз века ушел с молотка. Необработанный камень размером едва ли не с кулак продали за 53 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Драгоценность у канадской горнодобывающей компании выкупил британский магнат Лоуренс Графф.

Камень обнаружили в свое время на руднике в Ботсване и назвали «Наш свет» за его прозрачность. Весит алмаз 1109 карат. Найти своего покупателя он не мог целый год – слишком высоки риски при обработке такого товара, а конечный вид уже как бриллианта не всегда можно верно спрогнозировать.

Британский магнат купил на аукционе алмаз «Наш свет» размером с кулак-1

# Фотофакт # Драгоценности # Необычное

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