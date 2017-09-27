«Слезы душат. Ты всегда всем помогал»: соцсети скорбят о трагической гибели актера Егора Клинаева

Новости России. 18-летний актер из сериала «Физрук» – Егор Клинаев погиб в ДТП в Москве. Парень пытался помочь пострадавшим в аварии. По информации российских СМИ, актер заметил аварию, в которой столкнулись три автомобиля, остановил свою машину и вышел на дорогу. На Егора Клинаева и еще двух человек, которые также вышли помогать пострадавшим, был совершен наезд водителем легкового автомобиля, который не заметил аварию. Актер скончался на месте, еще двое были доставлены в больницу.

Фото: instagram.com/klinaev_egor

Самой известной работой в кино у Егора Клинаева была роль школьника в сериале «Физрук». Он также сыграл в фильмах «Чемпионы», «Дельта», «Частное пионерское». Соболезнования о смерти актера начали публиковать его коллеги, друзья и поклонники. Все отмечали, что он умер слишком молодым и совершая благородный поступок. Коллега Клинаева, главная героиня сериала «Физрук», написала, что «когда Егор был на площадке, нам не было скучно, наш энэрджайзер, лучик света, спи спокойно...»