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В Москве погиб актер из сериала «Интерны», ему было 33 года

24 апреля 2017 15:57
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Новости России. Казимир Лиске выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла в Москве. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В Москве погиб актер из сериала «Интерны», ему было 33 года -1

Пресс-служба СКР:
Установлено, что утром 24 апреля 2017 года вблизи жилого дома по улице Восточной в городе Москве был обнаружен мужчина 1982 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно был госпитализирован в больницу, где от полученных повреждений скончался.

Казимиру было 33 года. Знакомые актера рассказывают, что у Лиске было много творческих планов. Они уверены: гибель Казимира – трагическая случайность.



Казимир Лиске сыграл эпизодическую роль в популярном на постсоветском пространстве сериале «Интерны». В его фильмографии – роли в сериалах «Иван Грозный», «Дневник доктора Зайцевой». 

По информации российских изданий, в Москве мужчина жил с женой и ребенком.

# Фотофакт # калейдоскоп # Падение с высоты # Казимир Лиске

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