В Москве погиб актер из сериала «Интерны», ему было 33 года

Пресс-служба СКР:

Установлено, что утром 24 апреля 2017 года вблизи жилого дома по улице Восточной в городе Москве был обнаружен мужчина 1982 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно был госпитализирован в больницу, где от полученных повреждений скончался.



Казимиру было 33 года. Знакомые актера рассказывают, что у Лиске было много творческих планов. Они уверены: гибель Казимира – трагическая случайность.







Казимир Лиске сыграл эпизодическую роль в популярном на постсоветском пространстве сериале «Интерны». В его фильмографии – роли в сериалах «Иван Грозный», «Дневник доктора Зайцевой».



По информации российских изданий, в Москве мужчина жил с женой и ребенком.