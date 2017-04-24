В Москве погиб актер из сериала «Интерны», ему было 33 года

Новости России. Казимир Лиске выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла в Москве. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Новости России. Казимир Лиске выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла в Москве. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Пресс-служба СКР:
Установлено, что утром 24 апреля 2017 года вблизи жилого дома по улице Восточной в городе Москве был обнаружен мужчина 1982 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно был госпитализирован в больницу, где от полученных повреждений скончался.
Казимиру было 33 года. Знакомые актера рассказывают, что у Лиске было много творческих планов. Они уверены: гибель Казимира – трагическая случайность.
Казимир Лиске сыграл эпизодическую роль в популярном на постсоветском пространстве сериале «Интерны». В его фильмографии – роли в сериалах «Иван Грозный», «Дневник доктора Зайцевой».
По информации российских изданий, в Москве мужчина жил с женой и ребенком.