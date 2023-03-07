«Мы никому не отказываем». Жители Алеппо продолжают благодарить белорусских военных медиков

Новости Сирии. Около 3 000 благодарных пациентов. Жители сирийского Алеппо продолжают приходить за помощью к белорусским военным медикам. Для них это шанс получить высококачественное лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь доступ к квалифицированной медпомощи в городе, пострадавшем от войн и природных катаклизмов, сильно ограничен. Вот уже более двух недель наши специалисты принимают сирийцев всех возрастов с самыми разными жалобами. Все необходимое для лечения пациентов имеется: это и оборудование, и медикаменты, и специалисты. В военно-полевом госпитале трудятся хирурги, терапевты, анестезиологи, неврологи, инфекционисты.

Евгений Романовский, врач травматолог-ортопед операционного отделения:

К сожалению, местное население не имеет доступа к получению квалифицированной медицинской помощи травматологического характера и зачастую не может выполнить даже банальное рентгенологическое исследование. К нам обращаются пациенты с различной патологией: с недиагностированными переломами, с последствиями застарелых травм, минно-взрывной травмой, последствиями пулевых, осколочных ранений. Мы никому не отказываем и всем оказываем помощь в достаточном объеме.