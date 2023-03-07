Прямой эфир

«Мы никому не отказываем». Жители Алеппо продолжают благодарить белорусских военных медиков

07 марта 2023 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. Около 3 000 благодарных пациентов. Жители сирийского Алеппо продолжают приходить за помощью к белорусским военным медикам. Для них это шанс получить высококачественное лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы никому не отказываем». Жители Алеппо продолжают благодарить белорусских военных медиков-1

Ведь доступ к квалифицированной медпомощи в городе, пострадавшем от войн и природных катаклизмов, сильно ограничен. Вот уже более двух недель наши специалисты принимают сирийцев всех возрастов с самыми разными жалобами. Все необходимое для лечения пациентов имеется: это и оборудование, и медикаменты, и специалисты. В военно-полевом госпитале трудятся хирурги, терапевты, анестезиологи, неврологи, инфекционисты.

«Мы никому не отказываем». Жители Алеппо продолжают благодарить белорусских военных медиков-4

Евгений Романовский, врач травматолог-ортопед операционного отделения:
К сожалению, местное население не имеет доступа к получению квалифицированной медицинской помощи травматологического характера и зачастую не может выполнить даже банальное рентгенологическое исследование. К нам обращаются пациенты с различной патологией: с недиагностированными переломами, с последствиями застарелых травм, минно-взрывной травмой, последствиями пулевых, осколочных ранений. Мы никому не отказываем и всем оказываем помощь в достаточном объеме.

«Мы никому не отказываем». Жители Алеппо продолжают благодарить белорусских военных медиков-7

Впрочем, работа белорусских специалистов не ограничивается постановкой диагноза. Личное общение с пациентами, участие и человеческое тепло порой лечат лучше любых лекарств.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Землетрясение # Новости Сирии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый шестой житель Германии с трудом оплачивает свои расходы
07 марта 2023 07:39

Каждый шестой житель Германии с трудом оплачивает свои расходы

В Мексике обнаружили более сотни детей-нелегалов в заброшенном трейлере
07 марта 2023 07:36

В Мексике обнаружили более сотни детей-нелегалов в заброшенном трейлере

Украина запросила у США запрещённые кассетные бомбы MK-20
07 марта 2023 07:33

Украина запросила у США запрещённые кассетные бомбы MK-20