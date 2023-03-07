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Каждый шестой житель Германии с трудом оплачивает свои расходы

07 марта 2023 07:39
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Новости Германии. Жителям Германии приходится туго. Согласно данным проведенного социсследования, каждый шестой немец с трудом оплачивает свои расходы из-за возросшей инфляции. При этом всего за год число людей, которые столкнулись с финансовыми трудностями, выросло на 54 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый шестой житель Германии с трудом оплачивает свои расходы-1

Около 60 % опрошенных рассказали, что стали тратить намного больше, чем раньше, из-за стремительно растущих цен. 35 % немцев признались: чтобы свести концы с концами, они вынуждены тратить свои сбережения. Более 70 % вообще заявили, что будут меньше покупать. Сейчас в стабильность уровня жизни верят лишь 32 % респондентов. А свыше половины настроены более пессимистично. Они уверены, что ситуация со временем лишь усугубится.

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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