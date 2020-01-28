«Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе

Новости мира. Несмотря на усилия, которые принимают сегодня в первую очередь китайские специалисты и все мировое сообщество, коронавирус продолжает распространятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 28 января стало известно о случае заражения в Германии. В теме разбиралась Александра Шкарупина.

Обычные люди и главы правительств задаются вопросом: как защититься от нового коронавируса? Первый случай заболевания был выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Уже к середине января вирус вырвался за пределы страны. А на сегодняшний день случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 13 государствах. Больше всего заболевших за пределами Китая, по данным ВОЗ, в США и Таиланде. Китайские учёные: пик распространения коронавируса стоит ждать через 7-10 дней

Кристиан Линдмейер, пресс-секретарь ВОЗ:

В Китае 4028 подтвержденных случаев, 106 связанных с ними смертей. За пределами Китая у нас есть 45 подтвержденных случаев в 13 странах.

Власти Поднебесной принимают все возможные меры, чтобы не допустить эпидемии: более 10 городов закрыты на карантин. Здесь остановлено все транспортное сообщение. Людей призывают не покидать дома без острой необходимости, на улицу – только в масках. Чтобы как можно меньше взаимодействовать с внешним миром, люди закупаются в магазинах на несколько недель вперед. Продукты вывозят на тележках и в чемоданах. Как передаётся коронавирус? Если инфекция пoпадёт на кожу рук и вы потрёте глаза, может произойти заражение

Сиу Минто, местный житель (Ухань):

Мы не выходили из дома в течение шести дней, сейчас пришли, чтобы купить продукты.

Марисса Линдсей, местный житель (Ухань):

В первый день все паниковали, и когда мы пошли в продуктовый магазин, все полки были пусты, но позже продукты снова появились. Единственные люди, которые, возможно, испытывают затруднение, – это пожилые люди или инвалиды, которые не могут добраться до магазинов пешком.

В китайскую провинцию Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса, прибыли уже более 4 тысяч медиков. Они помогают местному персоналу справляться с наплывом пациентов. Власти выделили свыше 8 миллиардов долларов на борьбу с пневмонией и строительство дополнительных больниц. Первая откроется уже в начале февраля. Китайские ученые активно трудятся над разработкой вакцины, которую можно изготовить быстрее, чем обычную. Первые образцы будут отправлены на испытание и одобрение в ближайшее время. Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом

Тем временем, власти других стран предпринимают решительные шаги: в аэропортах устанавливаются тепловизоры, которые реагируют на малейшее повышение температуры тела, самолеты, прибывшие из Китая, дезинфицируют.

Чердпан Чотикул, сотрудник аэропорта (Таиланд):

Одна из вещей, которую мы делаем, – это обеспечение безопасности людей. Мы обрабатываем все прибывающие из Китая машины.

Суракит Раттаначан, вице-президент Центра обслуживания самолетов (Таиланд):

Поскольку у нас есть ЖК-экраны, которых люди касаются, мы тщательно очищаем каждый рейс перед вылетом. Наша компания не потерпит никакого вреда для пассажиров.