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Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом

27 января 2020 14:01
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Новости мира. Ситуацию с распространением в мире пневмонии нового типа в режиме онлайн обсудят 27 января главные государственные санитарные врачи стран – участниц Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом-1

К этому моменту случаи заражения зафиксированы в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом-4

Первый случай заболевания коронавирусом отмечен и в Украине. Однако штамм не соответствует вирусу, распространившемуся в КНР. В Китае число заболевших приближается к трём тысячам. Более 80 человек погибли.

 

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом-7

У всего медперсонала отменены выходные. Врачи переведены на усиленный режим работы. В связи со стремительным распространением заболевания около 10 городов закрыты на карантин. Транспортное сообщение с ними приостановлено.

# Коронавирус # Фотофакт

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