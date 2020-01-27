Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом

Новости мира. Ситуацию с распространением в мире пневмонии нового типа в режиме онлайн обсудят 27 января главные государственные санитарные врачи стран – участниц Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому моменту случаи заражения зафиксированы в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусом отмечен и в Украине. Однако штамм не соответствует вирусу, распространившемуся в КНР. В Китае число заболевших приближается к трём тысячам. Более 80 человек погибли. Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека