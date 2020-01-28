Китайские учёные: пик распространения коронавируса стоит ждать через 7-10 дней

Новости мира. Из Уханя эвакуируют иностранных граждан. Специальный чартерный рейс из США заберет 28 января из эпицентра опасной болезни 230 человек. Среди них американские граждане, дипломаты и их семьи.





29 января из города также вывезут около 200 японцев. Напомним, о планах эвакуировать своих граждан на родину ранее объявили и другие страны. Между тем, Всемирная организация здравоохранения призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует вывозить из КНР иностранцев.



Два белоруса захотели покинуть провинцию Хубэй и обратились в посольство

Число жертв коронавируса достигло 106. Заболевших уже больше 4,5 тысячи. Случаи заражения опасной болезнью зафиксированы в 14 странах. Всего, по данным ВОЗ, за пределами КНР – 37 заболевших. Как передаётся коронавирус? Если инфекция пoпадёт на кожу рук и вы потрёте глаза, может произойти заражение