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В Китае камера наблюдения зафиксировала, как панда ругает непослушного детёныша

14 декабря 2022 14:10
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Воспитательные меры в мире животных. Камера наблюдения зафиксировала, как мать-панда «отчитывает» непослушного детеныша. Всегда бывает предел терпения, решила родительница. Такой беззаботный гнев не свойственен бамбуковым мишкам, которые ни шагу не ступают без лени и предосторожности.

В Китае камера наблюдения зафиксировала, как панда ругает непослушного детёныша-1

Но здесь энергичному ребенку пришлось сделать силовой «выговор». Гиперактивный малыш не сразу понял, что с мамой шутки плохи. Все это произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

На создание инсталляций ушло 22 тысячи LED-лампочек. В бельгийском зоопарке проводят выставку света – подробности здесь.

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