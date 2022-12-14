В Китае камера наблюдения зафиксировала, как панда ругает непослушного детёныша

Воспитательные меры в мире животных. Камера наблюдения зафиксировала, как мать-панда «отчитывает» непослушного детеныша. Всегда бывает предел терпения, решила родительница. Такой беззаботный гнев не свойственен бамбуковым мишкам, которые ни шагу не ступают без лени и предосторожности.

Но здесь энергичному ребенку пришлось сделать силовой «выговор». Гиперактивный малыш не сразу понял, что с мамой шутки плохи. Все это произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

На создание инсталляций ушло 22 тысячи LED-лампочек. В бельгийском зоопарке проводят выставку света – подробности здесь.

*На правах рекламы.

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