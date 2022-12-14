Новости Литвы. Сейм Литвы принял закон о «десоветизации», а именно о запрете «пропаганды тоталитарных режимов и их идеологий с использованием общественных объектов». Таким образом страну предполагается полностью зачистить от советских памятников и символики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение было принято подавляющем большинством – «за» проголосовали 103 депутата, шесть парламентариев воздержались. Теперь закон должен подписать президент страны, но никто не сомневается, что он это сделает. Уничтожить все памятные знаки и мемориалы планируется за год-два. Хотя многие самоуправления Литвы, не дожидаясь закона, по собственной инициативе начали сносить памятники советским воинам и оставшиеся со времен СССР скульптуры.