На создание инсталляций ушло 22 тысячи LED-лампочек. В бельгийском зоопарке проводят выставку света

Яркие бабочки, трудолюбивые пчелы и гигантский тарантул поражают посетителей бельгийского зоопарка в городе Мехелен. В прошлом году здесь успешно провели выставку фонарей в виде динозавров. На этот раз выбрали тему «Насекомые и те, кто их ест».
Яркие бабочки, трудолюбивые пчелы и гигантский тарантул поражают посетителей бельгийского зоопарка в городе Мехелен. В прошлом году здесь успешно провели выставку фонарей в виде динозавров. На этот раз выбрали тему «Насекомые и те, кто их ест».
Мы впервые пришли посмотреть такое световое шоу. Я приятно удивлен: оно дарит свет и тепло в такое темное и холодное время, как зима.
На создание инсталляций ушло 22 тысячи LED-лампочек. В общей сложности получилось 56 композиций.
Забавно смотреть, как моя маленькая дочь смотрит на всех этих жуков и огни, и радостно видеть, как сильно ей это нравится и как ей весело.
Посетителям также предлагают посидеть у костра и выпить чашку горячего шоколада.
Аманда Велеманс, представительница зоопарка:
Во время энергетического кризиса выставка приносит радость и позитив. Ее стоит посетить.
В Китае камера наблюдения зафиксировала, как панда ругает непослушного детеныша – подробности здесь.
Ну и сделать это можно вплоть до 15 января. Это заключительный день работы выставки.
*На правах рекламы.
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