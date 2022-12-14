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На создание инсталляций ушло 22 тысячи LED-лампочек. В бельгийском зоопарке проводят выставку света

14 декабря 2022 14:11
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Яркие бабочки, трудолюбивые пчелы и гигантский тарантул поражают посетителей бельгийского зоопарка в городе Мехелен. В прошлом году здесь успешно провели выставку фонарей в виде динозавров. На этот раз выбрали тему «Насекомые и те, кто их ест».

На создание инсталляций ушло 22 тысячи LED-лампочек. В бельгийском зоопарке проводят выставку света-1

Мы впервые пришли посмотреть такое световое шоу. Я приятно удивлен: оно дарит свет и тепло в такое темное и холодное время, как зима.

На создание инсталляций ушло  22 тысячи LED-лампочек. В общей сложности получилось 56 композиций.

На создание инсталляций ушло 22 тысячи LED-лампочек. В бельгийском зоопарке проводят выставку света-4

Забавно смотреть, как моя маленькая дочь смотрит на всех этих жуков и огни, и радостно видеть, как сильно ей это нравится и как ей весело.

Посетителям также предлагают посидеть у костра и выпить чашку горячего шоколада.

На создание инсталляций ушло 22 тысячи LED-лампочек. В бельгийском зоопарке проводят выставку света-7

Аманда Велеманс, представительница зоопарка:
Во время энергетического кризиса выставка приносит радость и позитив. Ее стоит посетить.

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Ну и сделать это можно вплоть  до 15 января. Это заключительный день работы выставки.

*На правах рекламы. 

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# Реклама # Аманда Велеманс # Фотофакт

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