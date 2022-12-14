На создание инсталляций ушло 22 тысячи LED-лампочек. В бельгийском зоопарке проводят выставку света

Яркие бабочки, трудолюбивые пчелы и гигантский тарантул поражают посетителей бельгийского зоопарка в городе Мехелен. В прошлом году здесь успешно провели выставку фонарей в виде динозавров. На этот раз выбрали тему «Насекомые и те, кто их ест».

Мы впервые пришли посмотреть такое световое шоу. Я приятно удивлен: оно дарит свет и тепло в такое темное и холодное время, как зима.

Забавно смотреть, как моя маленькая дочь смотрит на всех этих жуков и огни, и радостно видеть, как сильно ей это нравится и как ей весело.

Посетителям также предлагают посидеть у костра и выпить чашку горячего шоколада.