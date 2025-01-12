Мы часть не только Европы, из этих коротких штанишек давно уже выросли – Богодель

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Мы вдруг поменяли свой вектор и понимание того, что мы часть не только Европы. Из этих коротких штанишек мы давно уже выросли. Мы часть евразийского пространства. Посмотрите свою внешнюю политику. Надо сказать, что в этих условиях, в этой проблемной турбулентности, которая творится в мире, каждая страна не может уже выжить в отдельности.

Какой-то нейтралитет, еще что-то надо уже сегодня отставить в сторону. Ни одно государство, особенно маленькое, не в состоянии выжить в этом мире. Оно тут же будет раздавлено и поставлено на колени. Мы сделали свой выбор в таких международных организациях, как ЕАЭС, до этого ЕврАзЭС. Это часть нашего бывшего постсоветского пространства. Пять республик, сегодня туда присоединяются еще страны, пока в виде наблюдателей.

Это, конечно же, ШОС. Огромный успех Республики Беларусь. Был выработан соответствующий алгоритм, нас туда приняли без всяких проблем. То есть наше государство показало, что это на самом деле очень серьезный политический актор.

Далее, надо обратить внимание, БРИКС. Мы стали по-настоящему партнером БРИКС. И то, что сегодня в международной политике, в международной экономике Беларусь заняла свою нишу, немаловажную, значимую, говорит о том, что мы сегодня действительно часть вот этого общего большого дома.