МВФ: при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадёт на 6%

Международный валютный фонд выпустил прогноз, согласно которому при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадет на 6 %, а инфляция вырастет как минимум на 2 %. Высокие цены на газ уже заставили компании и жителей Чехии резко сократить его потребление. Об этом сообщило Национальное информационное агентство. Газохранилища страны заполнены лишь на 77 %. Этого объема может хватить лишь до начала 2023 года.