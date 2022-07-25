МВФ: при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадёт на 6%

Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС готовится к полному прекращению поставок газа из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС готовится к полному прекращению поставок газа из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Урсула фон дер Ляйен потребовала сократить потребление на 15 %, что позволит сэкономить 45 миллиардов кубометров голубого топлива. Ранее 12 стран отказались идти на такой шаг.
Международный валютный фонд выпустил прогноз, согласно которому при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадет на 6 %, а инфляция вырастет как минимум на 2 %. Высокие цены на газ уже заставили компании и жителей Чехии резко сократить его потребление. Об этом сообщило Национальное информационное агентство. Газохранилища страны заполнены лишь на 77 %. Этого объема может хватить лишь до начала 2023 года.