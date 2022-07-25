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МВФ: при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадёт на 6%

25 июля 2022 10:23
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Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС готовится к полному прекращению поставок газа из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВФ: при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадёт на 6%-1

Урсула фон дер Ляйен потребовала сократить потребление на 15 %, что позволит сэкономить 45 миллиардов кубометров голубого топлива. Ранее 12 стран отказались идти на такой шаг.  

МВФ: при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадёт на 6%-4

Международный валютный фонд выпустил прогноз, согласно которому при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадет на 6 %, а инфляция вырастет как минимум на 2 %. Высокие цены на газ уже заставили компании и жителей Чехии резко сократить его потребление. Об этом сообщило Национальное информационное агентство. Газохранилища страны заполнены лишь на 77 %. Этого объема может хватить лишь до начала 2023 года.  

# Кризис в ЕС # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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