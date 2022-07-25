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Ледяные горы и замороженные лакомства. Как спасают от жары обитателей лондонского океанариума?

25 июля 2022 08:13
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Новости Великобритании. Рыбные деликатесы и особый температурный режим. Для обитателей лондонского океанариума стараются создать максимально комфортные условия, чтобы водные обитатели не страдали от накрывшей страну жары. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ледяные горы и замороженные лакомства. Как спасают от жары обитателей лондонского океанариума?-1

Для уроженцев Антарктиды – папуасских пингвинов – насыпали ледяные горы. По достоинству пернатые оценили и новое меню. В нем только охлажденная рыба.  

Ледяные горы и замороженные лакомства. Как спасают от жары обитателей лондонского океанариума?-4

Под контролем смотрителей рацион питания всех без исключения подопечных. Например, осьминог по имени Шакира предпочитает кальмаров. С учетом жары угощение ей дали в замороженном виде.  

# Животные # Александра Шкарупина # Новости Великобритании # Фотофакт

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