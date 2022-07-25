Ледяные горы и замороженные лакомства. Как спасают от жары обитателей лондонского океанариума?
Новости Великобритании. Рыбные деликатесы и особый температурный режим. Для обитателей лондонского океанариума стараются создать максимально комфортные условия, чтобы водные обитатели не страдали от накрывшей страну жары. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для уроженцев Антарктиды – папуасских пингвинов – насыпали ледяные горы. По достоинству пернатые оценили и новое меню. В нем только охлажденная рыба.
Под контролем смотрителей рацион питания всех без исключения подопечных. Например, осьминог по имени Шакира предпочитает кальмаров. С учетом жары угощение ей дали в замороженном виде.