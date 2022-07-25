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Песок вместо холста: вот какие необычные картины создаёт дубайский художник

25 июля 2022 08:12
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Новости ОАЭ. Песок вместо холста. Филиппинский художник создает шедевры на пляжах в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои картины Натаниэль рисует на рассвете во время отлива и в шутку называет этот ритуал «утренней молитвой».  

Песок вместо холста: вот какие необычные картины создаёт дубайский художник-1

Впервые он попробовал свои силы в таком творчестве в 2014 году. Теперь песчаные рисунки – его работа. Художественное оформление пляжей заказывают многочисленные отели.  

Песок вместо холста: вот какие необычные картины создаёт дубайский художник-4

Натаниэль Алапид, художник:  
Прежде чем приступить к работе, я тщательно проверяю информацию о приливах, потому что мне нужны определенные условия для рисования. Большой участок берега должен быть в меру влажным. Идеальное время – отлив. Для работы я обычно использую садовые грабли и другие подручные инструменты.  

Песок вместо холста: вот какие необычные картины создаёт дубайский художник-7

В 2022 году художник попал в Книгу рекордов Гиннесса, нарисовав самую большую карту арабских эмиратов на песке. На работу ушел целый месяц.  

# Художник # Натаниэль Алапид # Александра Шкарупина # Фотофакт

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