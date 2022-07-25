Песок вместо холста: вот какие необычные картины создаёт дубайский художник

Новости ОАЭ. Песок вместо холста. Филиппинский художник создает шедевры на пляжах в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои картины Натаниэль рисует на рассвете во время отлива и в шутку называет этот ритуал «утренней молитвой».

Впервые он попробовал свои силы в таком творчестве в 2014 году. Теперь песчаные рисунки – его работа. Художественное оформление пляжей заказывают многочисленные отели.

Натаниэль Алапид, художник:

Прежде чем приступить к работе, я тщательно проверяю информацию о приливах, потому что мне нужны определенные условия для рисования. Большой участок берега должен быть в меру влажным. Идеальное время – отлив. Для работы я обычно использую садовые грабли и другие подручные инструменты.