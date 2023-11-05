Макрон ищет уран и новых друзей – итоги турне президента по Центральной Азии

Энергетический вопрос вынудил и президента Франции покинуть Елисейский дворец и отправиться в турне по странам Центральной Азии, где он хотел найти друзей и уран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Макрон посетил Казахстан и Узбекистан. Скорее всего, преследовал явно экономические цели, но и не только.

Дело в том, что во Франции 56 действующих атомных реакторов. Они обеспечивают 70 % электричества в стране. Основным топливом для АЭС служит уран, который до недавнего времени Париж буквально за бесценок покупал в Нигере. Но летом в этой бывшей французской колонии произошел государственный переворот, к власти пришли военные, поставки прекратились. А Макрон бросился на поиски новых источников урана, который есть в Центральной Азии, в первую очередь – в Казахстане, где запасы урановой руды составляют от 12 до 14 % мирового объема.

Но вот незадача. Этот регион давно и тесно связан с Россией. Так что, если Макрону и удастся договориться по поставкам урана, что не исключено, конечно, хотя и тут есть большая вероятность уткнуться в геополитику, ведь уран будут перевозить по суше, а значит, обойти Россию и Азербайджан не получится – с этими странами у Парижа, мягко говоря, не ладится – то на этом все и кончится. Опыт говорит о том, что Запад сразу поддерживает активный экономический интерес, а потом толкает агрессивную политическую повестку. А это уже совсем другой поворот.