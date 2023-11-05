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Борис Джонсон в 2024-м будет вести программу на британском ТВ

05 ноября 2023 13:39
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Талантливый во всем. Борис Джонсон станет телеведущим. Уже в 2024 году бывший премьер Британии пополнит штат местного телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Джонсон в 2024-м будет вести программу на британском ТВ-1

Там он займет место ведущего авторской политической программы. Ожидается, что она не просто продемонстрирует всю мощь Британии, но и сыграет ключевую роль в освещении выборов в Королевстве и США, которые пройдут в следующем году. Борис Джонсон работал в должности премьера Британии с 2019 года. А в 2022-м подал в отставку. Еще во время политической карьеры он пробовал начать работу в СМИ, однако официального разрешения тогда не получил. Теперь кодекс министров Джонсону не помеха, а экстравагантная внешность и неповторимая прическа удваивают шансы стать самым запоминающимся британским телеведущим.

# Международная политика # Фотофакт

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