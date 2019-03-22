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Мужчина снял на видео, как мышь наводила порядок в его гараже

22 марта 2019 08:21
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Новости Великобритании. В Великобритании произошел забавный случай: мышь убиралась в гараже пожилого мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таинственный гость складывал разбросанные детали в банку с арахисом. А в качестве вознаграждения брал из контейнера орехи. Британец начал специально разбрасывать инструменты, но на утро все было убрано.
После того, как мужчина установил камеру наблюдения, стало ясно, что порядок в гараже наводит обыкновенная мышь.

Таинственный уборщик. Мышь, наводившая порядок в сарае, попала на видео

Мужчина снял на видео, как мышь наводила порядок в его гараже-1

Мужчина снял на видео, как мышь наводила порядок в его гараже-3

Мужчина снял на видео, как мышь наводила порядок в его гараже-5

# Необычное # Фотофакт

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