Мужчина снял на видео, как мышь наводила порядок в его гараже

Новости Великобритании. В Великобритании произошел забавный случай: мышь убиралась в гараже пожилого мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таинственный гость складывал разбросанные детали в банку с арахисом. А в качестве вознаграждения брал из контейнера орехи. Британец начал специально разбрасывать инструменты, но на утро все было убрано.

После того, как мужчина установил камеру наблюдения, стало ясно, что порядок в гараже наводит обыкновенная мышь.

Таинственный уборщик. Мышь, наводившая порядок в сарае, попала на видео