Таинственный уборщик. Мышь, наводившая порядок в сарае, попала на видео

Новости Великобритании. 72-летний британец стал замечать, что вещи в его сарае перемещаются сами собой. Сперва мужчина подумал, что начинает сходить с ума, но дело оказалось в другом. Как сообщает Daily Mail, житель деревни Северн Бич в Южном Глостершире обратил внимание, что с определённого момента в старой банке из-под мороженного, в которой он хранил арахис для кормления птиц, стали появляться разные предметы. Например, скрепки, зажимы, болты.

Фото: Paul Gillis / SWNS.com

Бывший электрик подумал, что сходит с ума. Мужчина разбрасывал по сараю гайки и болты, а к утру все они были аккуратно сложены в банку из-под мороженного. Спустя некоторое время пенсионер решил выяснить, что происходит. Для этого он попросил у своего 70-летнего соседа камеру. Мужчины принесли её в сарай, включили и пошли спать. Посмотрев наутро запись, британцы сильно удивились. На кадрах была мышь, которая вежливо наводила порядок, и даже пыталась перемещать предметы вдвое больше её собственного размера. Ночной гость сразу же получил прозвище «Металлический Микки». «Я видел мышей, которые перемещали вещи для строительства своих нор и гнёзд, но ни разу не было такого, чтобы они двигали металлические предметы. Я был очень удивлён», – рассказал бывший электрик.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале World news for all