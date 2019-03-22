При крушении парома в Ираке погибли более 90 человек, десятки пропали без вести

Новости Ирака. После крушения парома в Ираке объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, в результате трагедии погибли более 90 человек. Большинство из них – женщины и дети, которые не умели плавать.

На кадрах видно, как людей несет сильное течение. Это крайне затрудняло спасательную операцию. Крушение судна произошло в районе города Мосула на реке Тигр. Причина трагедии – перегруз плавучего средства почти в три раза и повышение уровня воды в реке.

Известно, что на борту парома могли находиться до 250 туристов. Спасти удалось около 60. Еще десятки людей числятся пропавшими без вести.