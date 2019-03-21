В Австралии эвакуировали более 2 тысяч жителей из-за надвигающегося циклона «Тревор»

Новости Австралии. Более 2 тысяч жителей эвакуированы в Австралии из-за надвигающегося циклона «Тревор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном, покинуть свои дома пришлось жителям прибрежных районов на севере страны. Людей вывозили всеми доступными видами транспорта: задействовали автобусы, паромы, вертолеты и самолеты. В регионе объявлен режим ЧП. Школы и предприятия временно приостановили работу.

Специалисты прогнозируют, что «Тревор» принесет с собой штормовые ветры с порывами до 260 км/ч и сильные ливни.