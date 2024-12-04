Защита целостности государства – безусловно, один из приоритетов для любой страны. Но достигать этой цели можно по-разному. В том числе законодательным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В парламент Сербии внесли законопроект об «иноагентах». Цель – охрана национальных интересов. Согласно тексту документа, все организации и лица, которые занимаются политикой и «финансируются из иностранных источников» должны будут зарегистрироваться в специальном реестре.
В каждой публикации их обяжут указывать свой статус «иноагента». А несоблюдение этих правил может привести к запрету на определенные виды деятельности. Нарушителей также не минуют штрафы – от 17 тысяч евро, предусмотрено и уголовное преследование.
Оппозиция Сербии называет закон пророссийским. Однако он разработан по образцу соответствующего американского проекта о регистрации иноагентов, «который запрещает финансирование НКО из-за рубежа». На этом акцентирует внимание глава партии-инициатора нововведения.