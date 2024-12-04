Прямой эфир

В парламент Сербии внесли законопроект об «иноагентах»

04 декабря 2024 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Защита целостности государства – безусловно, один из приоритетов для любой страны. Но достигать этой цели можно по-разному. В том числе законодательным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В парламент Сербии внесли законопроект об «иноагентах». Цель – охрана национальных интересов. Согласно тексту документа, все организации и лица, которые занимаются политикой и «финансируются из иностранных источников» должны будут зарегистрироваться в специальном реестре. 

В парламент Сербии внесли законопроект об «иноагентах» -2

В каждой публикации их обяжут указывать свой статус «иноагента». А несоблюдение этих правил может привести к запрету на определенные виды деятельности. Нарушителей также не минуют штрафы – от 17 тысяч евро, предусмотрено и уголовное преследование. 

Оппозиция Сербии называет закон пророссийским. Однако он разработан по образцу соответствующего американского проекта о регистрации иноагентов, «который запрещает финансирование НКО из-за рубежа». На этом акцентирует внимание глава партии-инициатора нововведения. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Норвегия и Германия разместят в Польше свои системы ПВО
04 декабря 2024 13:48

Норвегия и Германия разместят в Польше свои системы ПВО

Шольц после поездки в Киев заверил, что не разрешит наносить удары вглубь РФ
04 декабря 2024 13:47

Шольц после поездки в Киев заверил, что не разрешит наносить удары вглубь РФ

Мэр Тбилиси: в Грузии совершена попытка госпереворота путем саботажа в госструктурах
04 декабря 2024 13:44

Мэр Тбилиси: в Грузии совершена попытка госпереворота путем саботажа в госструктурах