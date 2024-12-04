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Норвегия и Германия разместят в Польше свои системы ПВО

04 декабря 2024 13:48
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Власти Польши продолжают накачивать страну оружием. Причем Варшаве уже недостаточно американской и южнокорейской техники. Звучит готовность предоставить территорию для размещения вооружений из стран-партнеров по НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия и Германия разместят в Польше свои системы ПВО-2

Так, Норвегия отправляет в Польшу своих военных, системы ПВО и эскадрилью истребителей. Они прибудут на места дислокации уже в декабре 2024-го. В зоне ответственности иностранного контингента будет так называемая защита воздушного пространства государств-членов Североатлантического альянса. Наверное, для этой же цели в начале 2025 года Германия передаст Польше батарею зенитных ракетных комплексов «Пэтриот» и партию боеприпасов к ним. Они станут мобильным тактико-огневым подразделением, способным самостоятельно выполнять боевую задачу. И вся эта армада будет размещена на восточных границах Польши.

# Польша # НАТО # Международная политика

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