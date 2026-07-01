Представители белорусской школы прыжков в воду готовятся к чемпионату Европы и мира

Белорусы готовятся к чемпионату Европы по прыжкам в воду, который в августе примет Париж. В выездном составе шесть спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди взрослых значится и юное дарование – минчанка Александра Пузь. На нее делают медальные ставки. 13-летняя спортсменка в этом году дебютировала на международной арене. С юниорского континентального форума, который завершился на прошлой неделе в Будапеште, Александра привезла три медали: два серебра в прыжках с трамплинов и бронзу в индивидуальных состязаниях с вышки. Сегодня Саша готовится к своему первому взрослому турниру на выезде в составе национальной команды. Тренерский штаб рассчитывает и на остальных спортсменов.

Михаил Захаренко, государственный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам в воду:

Задача на чемпионате Европы среди взрослых – это попадание в финал и борьба за медали. Мужская половина – это Колосков Александр, Малашонок Сергей. Они будут прыгать в индивидуальных и синхронных прыжках с вышки. Также у нас Лупеко Матвей, Кондратович Евгений будут выступать в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина и в синхронных прыжках также с трехметрового трамплина. Александра поборется за медали, и также поедет Арина Попова.

В следующем году прыгуны в воду начнут олимпийский отбор. На первом международном турнире в личных дисциплинах необходимо будет занять места с 1-го по 8-е.