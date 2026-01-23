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Польские фермеры блокируют украинскую границу в знак протеста против потока дешёвой сельхозпродукции

23 января 2026 16:47
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Геополитика пишется в Брюсселе, а расплачиваются за нее на проселочных дорогах. Польские фермеры 23 января блокируют украинскую границу в знак протеста против потока дешевой сельхозпродукции с востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы выжить на рынке, аграрии вот уже 4 года вынуждены снижать цены на свои продукты. 

Эта ситуация стала следствием временных беспошлинных мер, введенных Евросоюзом для экономической поддержки Киева после начала конфликта. Ослабление тарифов привело к росту доли Украины в некоторых сегментах рынка ЕС. 

Под давлением протестов Брюссель был вынужден пойти на уступки и восстановить прежние пошлины и квоты. Однако эти меры уже кажутся фермерам недостаточными в условиях, когда они вынуждены вести войну на два фронта. При этом второй – латиноамериканский – может оказаться для них фатальным. 

Напомним, Европейский союз 17 января договорился о свободной торговле с торговым блоком МЕРКОСУР. Соглашение открыло рынок Евросоюза для дешевого импорта из стран с менее строгими экологическими стандартами. При этом договор был заключен до окончательной оценки экономических рисков Европарламентом.

# Акции протеста

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